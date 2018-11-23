Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева вылетает в Японию, сообщает DEITA.RU.

Главное событие сезона 2018/2019 в фигурном катании – чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 24 марта 2019 года.

Член сборной России Евгения Медведева вылетает в Японию вместе с группой фигуристов из Ванкувера, где она тренируется под руководством канадского тренера Брайана Орсера.





Ждут в Японии и других членов сборной России по фигурному катанию в женском одиночном катании – олимпийскую чемпионку-2018 Алину Загитову (тренер Этери Тутберидзе) и чемпионку Европы-2019 Софью Самодурову (тренер Алексей Мишин).





У Евгении Медведевой постолимпийский сезон откровенно не задался. Ни одного чистого проката за сезон, постоянные падения с прыжков, хотя в 2016 и в 2017 годах Женя была непобедима и стабильно выигрывала все соревнования. В сезоне 2018/2019 – провал на этапах Гран-При, провал на чемпионате России, непопадание в сборную на чемпионат Европы, и лишь одна победа в Финале Кубка России. И та с падением, что вызвало резонные вопросы болельщиков и журналистов к судейству.

При чистом прокате в своем нынешнем состоянии Евгения Медведева может побороться за место в пятерке. А если соперницы все разом попадают, то и за медали. Чемпионка оказалась на дне. Теперь надо оттолкнуться.





Права на трансляцию чемпионата мира по фигурному катанию-2019 выкупил Первый канал. Соответственно, смотреть российские болельщики смогут в телевизоре на первой кнопке или на сайте канала. Дальневосточным болельщикам повезло больше – соревнования можно будет смотреть в прямом эфире в удобное время.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2019 (время московское)

20 марта, 04.30. Пары, короткая программа

20 марта, 09.05. Женщины, короткая программа

21 марта, 04.30. Пары, произвольная программа

21 марта, 10.00. Мужчины, короткая программа

22 марта, 6.00. Танцы на льду, ритм-танец

22 марта, 11.30. Женщины, произвольная программа

23 марта, 6.30. Танцы на льду, произвольный танец

23 марта, 11.30. Мужчины, произвольная программа

24 марта, 9.00. Показательные выступления

Дмитрий Санников