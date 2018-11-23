Мэр столицы Еврейской автономной области - города Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы, сообщает DEITA.RU.

Как прокомментировал председатель городской Думы Павел Ворожбит, Евгений Коростелев с 28 февраля ушел в отставку по собственному желанию. С 1 марта обязанности исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко.

Внеочередное заседание городской Думы запланировано на 4 марта Предполагается, что на заседании будет определена дата проведения конкурса.

Дмитрий Санников