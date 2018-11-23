Отставку главы городской администрации Ильи Давиденко принял Анадырский горсовет депутатов 11 марта, сообщает DEITA.RU.

Бывший мэр Анадыря продолжит профессиональную деятельность в Москве. Выборы главы городского округа Анадырь состоятся осенью 2019 года в единый день голосования.

«Экс-мэру предстоит решать вопросы взаимодействия местных и региональных органов с федеральными структурами в интересах северных территорий. Руководитель аппарата, заместитель губернатора Чукотки Анжелика Медведева отметила, что региональное правительство поддерживает новое назначение. По ее словам, Илья Давиденко имеет достаточно опыта для решения местных вопросов на федеральном уровне», - сообщили в администрации городского округа Анадырь.

Исполняющим обязанности главы назначен Николай Гончаров. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации — начальника управления по организационным и административно-правовым вопросам.

Накануне DEITA.RU сообщало о том, что мэр столицы Еврейской автономной области - города Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы.

Дмитрий Санников