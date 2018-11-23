В украинском городе Олевск прошла протестная акция против мэра, который продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на то, что в отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Стопкор», сам виновник торжества Олег Омельчук принял участие в акции. Он взял в руки плакат, на котором крупными буквами было написано: «Мэр с приспешниками ущемляет права общества».

Отметим, что мероприятие, приуроченное к антикоррупционному рейду «Стоп коррупция», прошло 1 марта.

Екатерина Брязгунова