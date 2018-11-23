Интернет заполонили запросы о списывании небольших сумм с банковских карточек, сообщает DEITA.RU.



На многих форумах и в обсуждениях в социальных сетях пользователи жалуются на то, что без их ведома со счетов списываются иногда 269, иногда 315 или 399 рублей. При этом называются самые разные банки, в которых выпущены их карты.

Иногда в комментариях находятся эксперты, которые выдвигают предположение, что списывание небольших сумм денег происходит у тех, кто оформлял микрокредиты онлайн. Оказывается, сама процедура заполнения формы и расчёта займа стоит пару-тройку сотен рублей.

Условия микрокредита, как это обычно бывает в подобных случаях, расписаны в самом конце договора, где и указана информация о том, что с карты пользователя возможно списание средств за услуги поиска и предоставления заёмных средств. Единственный способ обезопасить себя от лишних трат - не вступать в отношения с подобными структурами.





Фото: скриншот с сайта МФО

Дмитрий Шевченко