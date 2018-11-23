Бесчестный возлюбленный украл у своей девушки миллион рублей, сообщили DEITA.RU в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Заявление от 19-летней жительницы Троицкого поступило в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Девушка накопила на своем банковском счете один миллион рублей и планировала часть денег потратить на ремонт квартиры. Но когда пришла в отделение банка для обналичивания, обнаружила, что ее счет пуст. При этом смс-оповещения о денежных операциях девушке не приходили. Как оказалось, деньги списывались со счета еще с конца декабря.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска в течение суток установили личность гражданина, причастного к данной краже. Им оказался молодой человек потерпевшей - 19-летний житель областного центра. По горячим следам он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как выяснили полицейские, подозреваемый периодически жил у заявительницы и знал, что у нее на счету имеются солидные сбережения. Проблемы с собственными финансами он предпочел решить похищением денег у возлюбленной. Под благовидным предлогом злоумышленник узнал пароль от мобильного банка. Чтобы девушка не замечала хищений, он зашел в ее личный кабинет на сайте банка и привязал смс-оповещения к своему номеру телефона. После он на протяжении двух месяцев тайно переводил себе на карту ее деньги и тратил по личному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дмитрий Санников