Миллионы пользователей Инстаграма по всему миру не могут пользоваться мобильным приложением из-за глобального сбоя, сообщает DEITA.RU.

Около 19.30 по московскому времени 13 марта пользователями были замечены проблемы с доступом к Instagram.

«У меня не обновляется лента Инстаграм», «у меня не коннектится инста», «не могу войти в инсту» - такими сообщениями возмущенных пользователей Instagram запестрела всемирная сеть.

Отдельные пользователи связали это с действиями Роскомнадзора по блокировке нежелательных сайтов, но это – фейк. Российское надзорное ведомство не имеет к нынешним проблемам Инстаграма никакого отношения, ибо сбой носит глобальный характер. Фактически, произошел обвал серверов по всему миру.

По данным сервиса мониторинга сбоев приложений и программ downdetector, с проблемами работы Инстаграма столкнулись пользователи всех континентов: Европы, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки, Африки.





По состоянию на 03.30 московского времени 14 марта проблемы с работой приложения продолжаются. Но пользователи не теряют оптимизма: «Помните, крестик в правом верхнем углу-выход в реальный мир», - говорят они.

Дмитрий Санников