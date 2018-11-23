Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции, сообщает DEITA.RU.

Так, участникам соглашений обещаны неизменность налоговых условий (в части налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного налогов). А также гарантируется неухудшение условий по лицензированию и сертификации продукции, техническому регулированию.

Также бизнесу в индивидуальном порядке могут возместить потери из-за пересмотра инвестпрограмм естественных монополий, на которые он полагался в своих планах, компенсировать увеличение тарифов.

Вводятся среднеотраслевые значения доходности проектов: финансовая поддержка проекта будет возможна, если его доходность не достигает средних показателей по отрасли.

Вместе с поддержкой в рамках соглашений о защите капиталовложений инвесторы могут получить преференции специальных инвестиционных контрактов, территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, режима свободного порта Владивосток, соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений.

Соглашения на шесть лет будут заключаться для инициатив с собственными инвестициями на сумму до 3 млрд руб. На 12 лет — для проектов дороже 3 млрд руб., а не 30 млрд руб., как было в первой версии документа. Срок действия соглашения в 18 лет предусмотрен для проектов с собственными инвестициями 10 млрд руб. и выше.

Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в августе 2018 года. Новая модель инвестиционных проектов стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Деньги должны были помочь реализовать поручение президента Владимира Путина по росту доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% (с нынешних 21% ВВП).

Идея Белоусова вызвала сопротивление бизнеса, который поддержали правительство, Минфин и Минпромторг. В результате переговоров на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей планы изменились. Компаниям предложили добровольно вложиться в реализацию национальных проектов.

К настоящему времени Минфин получил заявки с бизнес-идеями почти на 60 трлн руб. По оценке министерства, чтобы выполнить майский указ, нужно за шесть лет собрать дополнительно 21–25 трлн рублей - уточняют эксперты РБК.

Михаил Грач