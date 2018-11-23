Иностранные инвесторы в феврале купили облигации федерального займа (ОФЗ) на 46 миллиардов рублей, сообщает Центробанк.

Это наибольший показатель за последние полтора года — с сентября 2017-го.

Большая часть вложений — на 28,5 миллиарда рублей — была произведена в ходе последнего из девяти аукционов в феврале.

В прошлом году Минфин несколько раз не смог разместить полный объем выпуска ОФЗ из-за слабого спроса на рынке, в том числе и со стороны нерезидентов.



Михаил Грач