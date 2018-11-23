Председатель госдумы Вячеслав Володин раскритиковал выступления главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сообщает DEITA.RU.

После выступления по проблемам малого бизнеса Орешкина спросили о точной стоимости Нацпроектов России в этом году. Однако министра цифр привести не сумел - на выручку пришел председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На вопрос Володина о проценте уже переведенных в регионы денег Орешкин ответил, что сейчас вряд ли более 10 процентов денег поступило по адресу, так как для этого нужно время.

Глава Госдумы был явно недоволен ответом министра и предупредил, что таким образом можно сорвать выполнение нацпроектов страны. К слову, в этом году планируется объем финансирования в размере 1,7 трлн рублей.

Василий Кучин