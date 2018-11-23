Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова оказала помощь пассажирке рейсового самолета, сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы ведомства.

Как сообщает Минздрав, пассажирке стало плохо во время перелета из Москвы в Ташкент. Спустя час после взлета командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи, есть ли на борту врач. Министр сразу откликнулась и оказала необходимую помощь гражданке Узбекистана.

Вероника Скворцова – доктор медицинских наук, врач-невролог, нерофизиолог. Ей уже доводилось применять свои знания в нестандартных ситуациях. Она оказывала помощь сотруднику администрации президента России, у которого возникло прединсультное состояние во время заседания Государственного совета.

Был и еще один случай в самолете, когда на борту рейса «Москва — Нью-Йорк» Скворцова вместе с коллегами оказала первую помощь пассажирке с признаками инсульта. В течение получаса им удалось стабилизировать состояние больной и вывести её из бессознательного состояния.

Дмитрий Санников