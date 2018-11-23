Министерство транспорта РФ подготовило проект по введению зон, в которые запрещается въезжать транспортным средствам с низким экологическим классом, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», МВД и Минтранс к октябрю 2019 года планируют разработать поправки в КоАП, в соответствии с которыми будет введен штраф за проезд под знаком, обозначающим экологически чистую зону.

Собственно, указатель экологических зон был введен в ПДД в июле 2018 года, но нигде еще не применялся. Цифра на указателе означает экологический класс двигателя автомобилей («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4»), которым можно проезжать.

Сейчас действующий штраф составляет 500 рублей, однако в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией.

Дмитрий Санников