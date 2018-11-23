Минтруд опроверг сведения о массовых увольнениях россиян, планируемых весной 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, в соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. «Но это не значит, что все работники будут уволены», - заявили в Минтруде.

Накануне «Известия» со ссылкой на данные мониторинга министерства написали, что под риском сокращения весной 2019 года находятся более 115 тысяч работников.

Как прокомментировали в Минтруде, в настоящее время ситуация на рынке труда стабильная, а утверждения о массовых увольнениях не соответствуют действительности.

Дмитрий Санников