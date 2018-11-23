Согласно аналитическому исследованию Министерства труда и социальной защиты, быстрее других найти работу с помощью службы занятости могут медицинские работники, сообщает DEITA.RU.

Как уточняет ведомство, речь идет как о врачах, так и о среднем медицинском персонале.

На втором месте — квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Тройку лидеров замыкают охранники.Наконец, дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.

Накануне Минтруд опроверг сведения о массовых увольнениях россиян, планируемых весной 2019 года. В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. «Но это не значит, что все работники будут уволены», - заявили в Минтруде.

Дмитрий Санников