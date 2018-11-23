Данные о здоровье жительниц России привел замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщает DEITA.RU.

В ходе Международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке, заместитель руководителя Минздрава рассказал, что россиянки стали меньше курить и чаще проходить диспансеризацию.

По данным ведомства, курение среди женщин снизилось на 40%. В 2018 году около 13 миллионов женщин прошли диспансеризацию. Это позволило более, чем в 60% случаев выявить наиболее распространенную онкологию на 1-2 стадии, когда она успешно поддается лечению.

Укрепляется и репродуктивное здоровье россиянок. По мнению Олега Сагалая, большой вклад в его укрепление внесла программа строительства перинатальных центров. Если в 2012 году процент смертности среди рожениц составлял 40 случаев на 100 тысяч, то после 2015 года он сократился до 8, 5 случаев.

Накануне стало известно, что в России изменилась ситуация с рождением первого ребенка у женщин. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сейчас россиянки рожают первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет. В более раннем возрасте мамами становятся 45% всех впервые рожающих женщин.

Дмитрий Санников