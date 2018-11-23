Минздрав России разрабатывает проект, разграничивающий условия оказания платной и бесплатной медпомощи, сообщает DEITA.RU.

Изменения в Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг уже разработаны и опубликованы для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По замыслу разработчиков проекта, он направлен на борьбу с замещением бесплатных медицинских услуг платными и ограничение необоснованного роста расходов граждан.

В пояснительной заметке к документу признаются факты неприглядных действий медиков. Государственные и муниципальные медицинские организации, стремясь увеличить объем своего финансового обеспечения за счёт внебюджетных источников, навязывают гражданам оказание платных медицинских услуг.

Существующая же нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны дополнительно за отдельную плату. Кроме того, не урегулирован вопрос о размере стоимости медицинских услуг, оказываемых на платной основе.

Документом не планируется утверждение перечня платных медицинских услуг, поскольку одна и та же медицинская услуга в зависимости от условий её оказания может быть оказана как бесплатно, так и на платной основе, - отмечают в Минздраве России.

Накануне ведомство предложило ввести штраф для врачей и больниц, если они оказывают помощь ненадлежащего качества. если медицинское учреждение не создает условия, обеспечивающие соответствие медпомощи, которую оно оказывает, критериям оценки качества медпомощи, это может грозить ему предупреждением или административным штрафом для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических - от 50 тысяч до 70 тысяч.

Дмитрий Санников