Дочь официального представителя президента РФ Владимира Путина работает в Европейском парламенте в качестве стажера французского политика Эмерика Шопрада. Эта новость будоражит западные СМИ, сообщает DEITA.RU.

Эмерик Шопрад, как пишет The Guardian, подтвердил, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета работает у него стажёром.

«Я подтверждаю, что она - дочь господина Пескова, но для меня она всего лишь студентка во Франции и хороший стажер», - сообщил Шопрад изданию.

По его словам, Елизавета Пескова - стажер, изучающий право и международные отношения во Франции. Европейский парламент дважды утвердил контракт, и все процедуры были соблюдены.



Выступая против «заговорщической русофобии», Шопрад добавил: «Я чувствую разницу между человеком и его семьей. Это наши западные ценности», пишет The Guardian.



Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европейского парламента и подкомитета по безопасности и обороне, что вызывает тревогу по поводу доступа Кремля к секретным документам, по данным издания.



Но источники в Европейском парламенте настаивают на том, что политик не имеет доступа к конфиденциальным документам, которые, как правило, включают в себя отчеты иностранных посольств ЕС в Брюсселе или переговоры о целях торговых сделок ЕС.



«Помощники и стажеры членов Европарламента не имеют доступа к конфиденциальным документам», - сказал источник, сообщает The Guardian. «На самом деле, сам господин Шопрад никогда не имел доступа к конфиденциальным документам».



Отмечается, что члены Европарламента могут принять на работу стажеров из стран, не входящих в ЕС, при условии, что стажер отвечает требованиям к месту жительства.



Помимо The Guardian, факт стажировки дочери Пескова в Европарламенте осветили и The Telegraph, и BBC, и другие международные СМИ.



Алина Калинина