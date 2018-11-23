19-летняя «Юная мисс Вселенная — 2017» Лотте ван дер Зее умерла 6 марта, сообщает DEITA.RU.

Девушку обнаружили в постели без сознания. Прибывшие медработники ввели ее в искусственную кому и госпитализировали в одну из больниц Мюнхена. Там-то она и скончалась от сердечного приступа.





«Наша жемчужина, в ночь на среду, 6 марта, умерла. Очень нереально, что нашей милой маленькой Лотты больше нет. Наши сердца разбиты. Еще раз мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку и сердечные теплые послания», — таков последний пост на странице Лотте ван дер Зее. Он опубликован 8 марта.

Других подробностей гибели девушки не поступало.

Екатерина Брязгунова