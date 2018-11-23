Во Владивостоке повар горячего цеха в среднем зарабатывает 28 тысяч рублей в месяц, об этом DEITA.RU сообщили специалисты портала по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. К такому выводу они пришли после того, как проанализировали зарплаты поваров горячего цеха в 70 крупнейших российских городах.

Так, повар горячего цеха Дальневосточной столицы в среднем получает 28 тысяч рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 37 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 30 тысяч рублей в месяц.

В Хабаровске, подобный работник получает 27 тысяч рублей, в Чите – 23 тысяч рублей в месяц.

Екатерина Брязгунова