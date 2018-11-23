Только с помощью спасателей смогла избавиться девушка от кольца, сообщили DEITA.RU в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

В Камчатский филиал ДВР поисково-спасательного отряда МЧС России обратились за помощью из городского травмпункта, куда пришла девушка-подросток 13 лет, которая не могла снять кольцо. Палец распух, никакие способы снять кольцо не действовали. Травматологи вызвали спасателей.





Дежурная смена Камчатского ПСО прибыла на вызов в городской травмпункт.

С помощью слесарного инструмента спасатели сняли кольцо, поздравили девушку с 8 марта и пожелали ей впредь быть осторожнее с украшениями и не только.

А приморские спасатели накануне обратились к гражданам с просьбой не выходить на лед. В Приморье установились положительные температуры, лед тает и разрушается. В связи с этим выходить на лед категорически запрещено. Это может быть опасно для жизни и здоровья,

Дмитрий Санников