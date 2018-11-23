Многодетные семья России получат возможность не только купить автомобиль за счет государства, но и обзаведутся квартирой, сообщает DEITA.RU.

В весеннюю сессию правительству предстоит в рамках исполнения поручений Владимира Путина рассмотреть и принять законопроекты, направленные на помощь многодетным семьям.

Речь идет об ипотеке, где льготная ставка в 6% годовых будет действовать весь срок кредита, а семьи, в которых после 1 января 2019 года родится третий (или последующий) ребенок, получат от государства 450 тысяч рублей для погашения долга.

Напомним, ране стало известно, что семьи, в которых воспитывается шесть и более детей, получат выплату в миллион рублей на приобретение автомобиля.



Таисия Масина