Многочисленные трупы собак в городе Артеме в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Их обнаружила местная жительница на стихийной свалке в районе улицы. Крымская, где среди мусора лежали несколько изуродованных трупов собак.

Женщина сразу же вызвала полицию. Примечательно, что прибывшие на место стражи порядка, пишет artemportal.ru, произвели осмотр места происшествия, но не нашли явных следов повреждений у собак.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что защитники животных снова бьют тревогу – на улицах Артема вновь умирают бездомные собаки, причем не своей смертью.

Общественники обращали внимание краевых властей и на издевательства над животными, которые происходят в этом приморском городе, о чем и рассказывали в открытом письме к губернатору края Олегу Кожемяко. Волонтеры инициативных групп и фондов помощи бездомным животным просили остановить работу артемовской службы отлова безнадзорных животных, где (по мнению неравнодушных приморцев), животные находятся в ужасных условиях и подвергаются издевательствам.



Таисия Масина