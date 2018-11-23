Тело иностранки обнаружили у одного их отелей Патонга в Таиланде, сообщает DEITA.RU.

Девушка упала с балкона своего номера на бетонное покрытие. Ее оперативно доставили в больницу, но спасти жизнь туристки не удалось. Она скончалась от травмы головы.

Как выяснилось позднее погибшей оказалась 27-летняя гражданка России, уроженка Магаданской области. Она отдыхала с подругой, которая в момент трагедии спала. Ничего подозрительного в номере полицейским обнаружить не удалось.

Как рассказала подруга, вечером перед трагедией они отдыхали вместе на Бангла-Роуд и вернулись в отель после полуночи, где выпили еще пива, после чего подруга отправилась спать, узнав о происшествии от персонала отеля.

По данным Пхукет ньюс, полиция полагает, что девушка могла курить на балконе и случайно упасть за перила.

Таисия Масина



