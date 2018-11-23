В вечернее время житель Первомайского района обратился за медицинской помощью в травмпункт, сообщает DEITA.RU.

Пострадавший сообщил, что был избит неизвестным 28 февраля в торговом комплексе «Калина Молл» на улице Калинина, 8.

Врачи диагностировали у 18-летнего молодого человека ушиб мягких тканей лица и оказали ему необходимую помощь.

После этого пострадавший обратился за помощью в полицию и написал заявление с просьбой привлечь к ответственности избившего его хулигана.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов