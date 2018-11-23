В вечернее время житель Первомайского района обратился за медицинской помощью в травмпункт, сообщает DEITA.RU.
Пострадавший сообщил, что был избит неизвестным 28 февраля в торговом комплексе «Калина Молл» на улице Калинина, 8.
Врачи диагностировали у 18-летнего молодого человека ушиб мягких тканей лица и оказали ему необходимую помощь.
После этого пострадавший обратился за помощью в полицию и написал заявление с просьбой привлечь к ответственности избившего его хулигана.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Игорь Бегунов
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