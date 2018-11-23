В вечернее время жители одного из домов по улице Постышева во Владивостоке сообщили в полицию и скорую о том, что в подъезде мужчина избивает пенсионерку, которая зовет на помощь, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали первую помощь и доставили в больницу 67-летнюю пострадавшую, у которой диагностировали разрыв почки и множественные гематомы.

Несмотря на все усилия врачей, пенсионерка вскоре скончалась, а полицейские задержали 30-летнего подозреваемого, которым оказался жилец злополучного дома. Мужчина пояснил, что жестоко избил женщину в ходе возникшего конфликта на почве неприязненных отношений.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пожилой горожанки, проводится доследственная проверка. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Игорь Бегунов