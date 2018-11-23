8 March 2019, 08:28
Молодой хабаровчанин бесследно исчез в Приморье
Source «Deita.ru»
Жителя Хабаровского края разыскивают в городке Уссурийск, сообщает DEITA.RU.
30- летний мужчина пропал 28.02.2019 года и до на стоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 176 см, глаза зеленые, волосы русые, худощавого телосложения. Одет: серая ветровка с белыми пятнами, черная шапка с надписью "Россия", спортивные штаны черного цвета, на карманах сбоку серые вставки, черные ботинки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам 89241121990, 89141901217 либо 112.
Таисия Масина
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