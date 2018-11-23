Жителя Хабаровского края разыскивают в городке Уссурийск, сообщает DEITA.RU.

30- летний мужчина пропал 28.02.2019 года и до на стоящего времени его местонахождение неизвестно.





Приметы: рост 176 см, глаза зеленые, волосы русые, худощавого телосложения. Одет: серая ветровка с белыми пятнами, черная шапка с надписью "Россия", спортивные штаны черного цвета, на карманах сбоку серые вставки, черные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам 89241121990, 89141901217 либо 112.

Таисия Масина