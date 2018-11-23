Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в конце февраля выдало фитосанитарные сертификаты на 52,4 тонны морских водорослей для поставок в Китай, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным территориального управления Россельхознадзора, с начала 2019 года на экспорт в Китай было направлено 166,1 тонны гриба чага из Забайкальского края и 52,4 тонны водорослей из Сахалинской области.

По сравнению с прошлым годом поставки морских водорослей уже выросли более чем в два раза: в 2018 году на экспорт в КНР было отправлено 20,9 тонн ламинарии из Сахалинской области.

При контроле подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования стран-импортеров соблюдены. На все экспортные партии выданы фитосанитарные сертификаты.

Дмитрий Санников