Новый вид мошенничества поджидает автолюбителей на дорогах, сообщает DEITA.RU. Пользователь соцсетей рассказал, что встретил под проливным дождем одинокую девочку на дороге и из жалости решил подвезти. Ребенок заявил, что родители в больнице, и ей срочно нужно попасть к ним, в город. Но всё оказалось иначе: через несколько километров девочка потребовала у него деньги, грозя тем, что она и ее родители обратятся в суд.

Водитель заметил за собой машину подельников малолетней мошенницы, заблокировал двери и приехал к ближайшему полицейскому участку. Записи с регистратора подтвердили его слова.

Участников неудавшегося преступления забрали в участок, а сам водитель отделался легким испугом.

Похожие случае могут происходить на разных дорогах страны. Просим вас проявить бдительность.

Анастасия Туркова