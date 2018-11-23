Проверку по факту сообщения о мошеннических действиях со стороны неизвестного афериста проводят сотрудники полиции. О преступлении стражам порядка сообщил 25-летний житель Первореченского района Владивостока.

Молодой человек рассказал, что возле одного из домов по проспекту 100-летия Владивостока поздно вечером к нему подошел незнакомец и предложил купить iPhone по очень выгодной цене.

Мужчина сообщил, что ему очень нужны деньги, поэтому он значительно снизил цену популярного смартфона. Доверчивый горожанин заплатил требуемую сумму, а уже дома обнаружил, что телефон является китайской подделкой.

По словам потерпевшего, смартфон только внешне напоминал оригинальную модель и не стоил отданных за него денег. Горожанин попросил стражей порядка наказать мошенника, а полицейские приступили к поискам подозреваемого.

Игорь Бегунов