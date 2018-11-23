Платежная система Visa собирается повысить максимальную сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза, сообщает DEITA.RU.

Сейчас российские держатели пластиковых карт могут совершать покупки в магазинах и в интернете на сумму до тысячи рублей и не вводить при этом ПИН-код (при помощи смартфона или карты с бесконтактной технологией). Visa планирует с апреля увеличить предел до трех тысяч.

Как отмечают эксперты, нововведения могут повысить риск мошенничества, связанного с физической кражей карт. Теперь злоумышленники смогут совершать более крупные покупки еще до блокировки карты владельцем.

Чтобы снять деньги с карты бесконтактной оплаты вору даже необязательно держать карту в руках. Достаточно изготовить или приобрести специальное считывающее устройство и приблизиться к жертве на расстояние в 20 сантиметров.

Чтобы жертва заметила воровство слишком поздно, преступления обычно совершаются в людных местах: рынок, общественный транспорт. Злоумышленник лишь подносит устройство к сумке или карманам владельца банковской карты. Несколько секунд – и все данные уже у него в руках.

Дмитрий Санников