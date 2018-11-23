Новый способ заработать на автомобилистах придумали мошенники, сообщает DEITA.RU.

К ручкам двух стоящих рядом авто они крепят два навесных замка, затем протягивают между ними железную цепь и закрывают замки. Таким образом "скованные одной цепью" машины ехать не могут.





Далее на авто крепится записка с требованием пополнить баланс телефона в обмен на адрес ключа.





Автолюбители лишь посмеялись над фантазией незадачливых мошенников и их ошибками, режущими глаз: "За 2,5К купить турбинку, и проблема решена. И в хозяйстве пригодится" ,"Ложишь. Жуть. Куда скинуть на "неоконченное среднее", "Ножовкой за 15 минут можно перепилить" ,"Только малолетки, пересмотревшие всяких фильмов, занимаются такой ерундой", "Какие-то безграмотные вымогатели пошли в наше время".

Таисия Масина



