Очередной циклон приближается к берегам Камчатки со стороны Тихого океана, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта 2019 года под влияние атмосферного вихря попадут пять районов.Прогнозируется снег от умеренного до сильного, ветер усилится до 25-30 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют населению на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.

Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы, места с горными реками.

Дмитрий Санников