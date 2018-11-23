Возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано в 15 часов по местному времени 11 марта, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожар на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ полностью ликвидирован.

В результате пожара пострадавших нет.





Ранее прошла информация о том, что в 12 часов 50 минут пожарным поступила информация о возгорании на заводе Комсомольска-на-Амуре.

Екатерина Брязгунова