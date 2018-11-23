Сильный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы, сообщает DEITA.RU

По данным агентства AFP News Agency, которое ссылается на источник безопасности в республике, автомобиль со взрывчаткой взлетел в воздух около Национального театра, расположенного рядом с официальным дворцом и главным рабочим местом президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.

Другие подробности произошедшего уточняются, пишет РИА ФАН. По предварительным данным, в результате взрыва есть много жертв и пострадавших.

Таисия Масина