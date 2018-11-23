Source «Deita.ru»
Сильный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы, сообщает DEITA.RU
По данным агентства AFP News Agency, которое ссылается на источник безопасности в республике, автомобиль со взрывчаткой взлетел в воздух около Национального театра, расположенного рядом с официальным дворцом и главным рабочим местом президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.
Другие подробности произошедшего уточняются, пишет РИА ФАН. По предварительным данным, в результате взрыва есть много жертв и пострадавших.
Таисия Масина
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