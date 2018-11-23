Жители Приморья заметили на тонком льду в районе Де-Фриза гоняющих на мотоцикле мужчин, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидца, утром в субботу, 9 марта, особо смелые рыбаки решили погонять на трехколесном мотоцикле. «Де-Фриз, Надеждинский район. Местные рыбаки суровые чуваки. А потом МЧС помогите», — возмущаются граждане, которые стали свидетелями нелепого поступка.

Напомним, из-за того, что лед в акватории Амурского залива находится в стадии активного разрушения, спасатели запрещают жителям Приморья выходить на тонкий лед, а тем более выезжать на транспорте. Это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Екатерина Брязгунова