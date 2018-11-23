Для нашей страны ситуация вполне обыденная — нечищеные улицы, стершаяся разметка. Не менее привычной ситуацией стал поворот или разворот там, где еще некоторое время назад красовалась сплошная. Можно ли разворачиваться в подобном месте, сообщает DEITA.RU.

Такие места становятся прекрасной «кормушкой» для сотрудников ГИБДД. Чаще всего, они останавливают автомобилиста и с формулировкой «Ведь ее все знают», всячески намекают на вознаграждение в ответ на прикрытые веки.

В этом случае главное — дать понять, что автолюбитель будет до последнего бороться за свои права. Если ГОСТ не соблюдается, значит – и наказывать не за что.

Согласно пункта 4,6 ГОСТа Р 51256-99, разметка должна быть читабельной не менее 6 (лакокрасочное покрытие) или 12 (термопластик) месяцев. Здесь же говорится: разрушение разметки на протяжении «данных» 50 метров должно составлять не более 50 процентов для краски и 25 процентов для стойких материалов.

Поэтому при полном несоответствии ГОСТУ об этом нужно сообщить инспектору. А для наглядности необходимо провести фото- и видеосъемку места, где был произведен разворот или поворот. Материал станет наглядным доказательством в суде того, что никакую сплошную вы не пересекали.

Екатерина Брязгунова