Сжигание мусора на своём огороде может обернуться штрафом, сообщает DEITA.RU. Если вы должным образом не подготовились к процессу уничтожения в огне ненужного хлама, ветоши, сорняков и прочего – вы нарушаете закон. Как этого избежать?



Согласно статье 20, пункта 4 Кодекса об административных правонарушениях, вам необходимо вырыть специальный котлован глубиной более тридцати сантиметров и шириной до одного метра. Заменой котлована может стать бочка.

Кроме этого, при сжигании мусора необходимо соблюсти норматив и отступить на пятьдесят метров от жилой застройки и сто метров от деревьев, причём рядом с местом розжига не должно быть сухой травы.

Также нельзя оставлять тлеющий мусор без присмотра. Необходимо убедиться, что костёр погашен, и зола не представляет опасности распространения огня. Альтернативой этому способу является закапывание мусора в земле, если вы не можете соблюсти правила его сжигания.

Дмитрий Шевченко