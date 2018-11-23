В понедельник, 4 марта, на пожаре в приморском поселке Лучегорске был спасен мужчина, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 21 час 9 минут по местному времени в квартире дома, расположенного в 1-м Микрорайоне, произошло возгорание. Через две минуты, в 21 час 11 минут, на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.

В ходе разведки удалось выяснить, что горят стол, тумба и шторы. Из охваченного помещения пожарные вывели мужчину на свежий воздух. Всего из дома были эвакуированы 15 человек.

Медпомощь никому не понадобилась.

В 21 час 14 минут возгорание было локализовано, а в 21 час 22 минуты — полностью ликвидировано.

Екатерина Брязгунова