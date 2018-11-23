В приморском городе Уссурийске задержан подозреваемый в краже денег из гостиницы, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Приморскому краю Татьяна Синицына, утром в субботу, 2 марта, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал. Росгвардейцы прибыли к гостинице на улице Пионерской.

Оказалось, что тревожную копку нажала администратор после того, как к ней обратился постоялец. Житель Спасского района заявил, что у него из номера, в котором он проживал с тремя неизвестными, пропала крупная сумма денег.

Вскоре стражи порядка задержали граждан, один из них, 20-летний юноша, сознался в краже.

Екатерина Брязгунова