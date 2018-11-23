Во Владивостоке задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки, сообщает DEITA.RU. УМВД по Хабаровскому краю поясняет: житель Хабаровска, уже имеющий судимость, похитил 500 тысяч рублей у 81-летней женщины.

Мошенник подошел к женщине на улице и предложил купить у него рыбную продукцию по выгодной цене. Когда женщина пригласила его к себе домой и начала отсчитывать сумму для предоплаты, преступник выхватил деньги у нее из рук и скрылся.

Подозреваемого поймали во Владивостоке. Оказалось, что этот 43-летний мужчина — безработный местный житель, уже судимый за грабежи, мошенничества и кражи. Сотрудники полиции изъяли у него 150 тысяч рублей — остальные он потратил на алкоголь и развлечения.

В настоящее время преступник арестован, ему грозит срок лишения свободы до 7 лет.

Анастасия Туркова