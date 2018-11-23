Россиянин разгромил массажный салон в Паттайе из-за отказа в сексе, сообщает DEITA.RU.

Придя на сеанс, мужчина потребовал продолжения, однако получил отказ. Серьезно разозлившись, клиент ушел, но в тот же день вернулся и разгромил стеклянные двери салона.

Владелица сразу же подала заявление в полицию, благо камера наблюдения зафиксировала личность нападавшего.

Выяснилось, что 33-летний россиянин проживает вместе с супругой, которая имеет бизнес-визу и разрешение на работу, таким образом находясь в Таиланде на законных основаниях. О конфликте в массажном салоне и нападении на заведение она ничего не знала, пишут Новости Пхукета.

В настоящий момент хулиган объявлен в розыск.

Таисия Масина



