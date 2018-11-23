Во Владивостоке бесследно исчез 32-летний Алексей М. На протяжении уже пяти месяцев он не выходит на связь с родственниками, сообщает DEITA.RU.

По словам сестры Алексея, в начале октября 2018 года перестал выходить на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





Мужчину можно узнать по следующим приметам: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волос темного цвета, глаза каре-зеленые. На теле имеются шрамы (в районе сердца), есть татуировки (на левой руке — акула, на левой или правой руках иероглифы в районе предплечья).

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам 8-908-450-71-36, 8-950-294-34-03.

Екатерина Брязгунова