Во Владивостоке мужчина сдал машину в автомойку и явно пожалел об этом сообщает DEITA.RU.

В полицию поступило заявление 40-летнего мужчины. Он рассказал, что оставил свой автомобиль марки Toyota Wish и ключи от него на автомойке на улице Маковского. Вернувшись за транспортным средством, заявитель обнаружил его пропажу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили похищенное авто со следами ДТП в районе улицы Кирова. За рулем находился 25-летний работник автомойки. Мужчина задержали и доставили в отдел полиции, где дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что завладел транспортным средством, чтобы покататься.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ему также необходимо выплатить пострадавшему материальный ущерб, причиненный в результате ДТП.

Ирина Петрова