Проверку по факту гибели мужчины во время отдыха на полуострове Гамова в Хасанском районе проводят сотрудники полиции, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU. По словам очевидцев, в результате несчастного случая пострадавший сорвался со скалы.

О происшествии в скорую сообщили отдыхающие, которые обнаружили тело пострадавшего без сознания на берегу бухты Теляковского. Прибывшие на место происшествия медики и спасатели лишь констатировали гибель мужчины. По предварительным данным, погибший посетил полуостров для отдыха, но во время прогулки на опасном участке потерял равновесие и сорвался со скалы.

Тело погибшего было направлено в морг, а его личность и место жительства устанавливается. По факту несчастного случая со смертельным исходом проводится проверка.

Игорь Бегунов