В Приморье следователи завершили расследования уголовного дела по факту убийства беременной женщины, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по региону.

По мнению следствия, в июле прошлого года в одном из домов по улице Постышева в приморского городе Находка 39-летний мужчина поссорился со своей 30-летней сестрой. Разгневанный он схватил тарелку и 15 раз ударил ею женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности.

На данный момент уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виннового находящейся в состоянии беременности» передано в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова