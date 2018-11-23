На Камчатке местного жителя обвиняют в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СКР.

Установлено, что в октябре минувшего года житель поселка Палана решил приобрести через интернет наркотики. Запрещенные средства на сумму 10 тысяч рублей должны были прийти посылкой по почте. Ее даже выслали, но бдительные сотрудники почты заметили неладное.

На данный момент уголовное дело по статьям «Контрабанда наркотических средств» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ направлено в суд. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова