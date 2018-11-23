Собственник земельного участка из Михайловского района Приморья заплатит штраф за порчу сельхозземель, сообщает DEITA.RU.

По информации Россельхознадзора, 22 января текущего года государственным инспектором ведомства проведена внеплановая проверка в отношении собственника земельного участка площадью 12га, расположенного в районе села Михайловка Михайловского района.



Проверка показала, что он допустил нарушение земельного законодательства. Выявлено перекрытие плодородного слоя почвы на половине площади участка (6,8 га): захламление и загрязнение участка отходами производства (пленка полиэтиленовая, шифер битый, автомобильные шины), здесь размещены кучи старой асфальтной крошки.

Управлением Россельхознадзора землепользователю выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Ему выписан штраф.

Ирина Петрова