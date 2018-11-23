По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году в России на 1000 мужчин в среднем пришлось 1156 женщин, сообщает DEITA.RU.

Соответственно, в России проживают 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин. Половозрастной состав населения – важная составляющая для страны. От неё зависят не только демографические и экономические показатели, но и многие другие общественные процессы.

Информационное агентство DEITA.RU составило рейтинг регионов по преобладанию в них женской половины населения над мужской.

Если Иваново в России считается городом невест, то Дальневосточный федеральный округ может по праву носить статус региона женихов. Такой вывод напрашивается из официальных статистических данных.





Регионы России, в которых на 1000 мужчин приходится более 1150 женщин, отмечены в рейтинге красным цветом. В них входят Южный, Приволжский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа.

В «жёлтых» регионах фиксируется более 1110 женщин на тысячу мужчин. Такие показатели наблюдаются в Уральском и Сибирском федеральных округах.

Синим цветом выделен Северо-Кавказский федеральный округ. В нём более 1090 женщин на 1000 мужчин.

Самая маленькая разница в соотношении мужского и женского населения наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. Здесь на ту же 1000 мужчин приходится 1080 представительниц прекрасного пола. Возможно, для жительниц других регионов России этот факт станет поводом для переезда на Дальний Восток.

Михаил Грач