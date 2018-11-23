В приморском городе Уссурийске осужден участник организованной группы, представители которой угоняли автомобили с последующим выкупом, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, всего по делу задержаны трое жителей города.

В ходе следствия удалось выяснить, что 26-летний приморец сколотил банду, участниками которой стали два местных жителя — 23-х и 24-х лет. Они подыскивали автомобили без охранной сигнализации. Ночью взламывали замки и угоняли машины, после чего связывались с хозяевами и требовали выкуп.

Всего таким образом в Уссурийске было совершено 17 угонов. Общая сумма ущерба составила 6 миллионов рублей.

На данный момент один из участников осужден на срок 4 года и 2 месяца лишения свободы.

Екатерина Брязгунова