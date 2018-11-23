Жителя Владивостока ищут вторую неделю. 41-летний мужчина последний раз был в Дальневосточной столице 23 февраля и до настоящего времени о его судьбе ничего не известно, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примпоиске, пропал мужчина худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые, рост примерно 173–176 сантиметров.





Отмечается, что у исчезнувшего две татуировки, одна на левом предплечье, вторая на груди. Одет предположительно в куртку с вязаными серыми рукавами.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просим позвонить по номерам: 8-924-138-35-85, 8-924-121-18-09.

Екатерина Брязгунова